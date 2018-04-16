Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 08:41

Коллекционер игр нашёл наркотики в картриджах для японской приставки

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Emmett Turner

Фото: © Кадр из видео YouTube/Emmett Turner

По всей видимости, кто-то пытался провозить контрабанду в продукции NES, принадлежащей Nintendo.

Американец Джулиан Тёрнер, который коллекционирует ретроигры, в начале апреля купил на барахолке несколько картриджей для консоли Nintendo Entertainment System. Позже он обнаружил, что копии аркады RollerGames и симулятора Golf весят намного больше, чем должны.

Геймер сначала решил, что внутри может быть адаптер для региональной версии игры. Дело в том, что одна из них была европейской или австралийской. Позже он обнаружил в корпусе картриджа две упаковки с неким порошком.

Коллекционер вызвал полицию. Оказалось, что там находились наркотики. Предположительно, в пакетиках был героин.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Япония
  • Игры
  • Наркотики
  • США
  • nintendo
  • В мире
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar