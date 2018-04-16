Коллекционер игр нашёл наркотики в картриджах для японской приставки

Американец Джулиан Тёрнер, который коллекционирует ретроигры, в начале апреля купил на барахолке несколько картриджей для консоли Nintendo Entertainment System. Позже он обнаружил, что копии аркады RollerGames и симулятора Golf весят намного больше, чем должны.

Геймер сначала решил, что внутри может быть адаптер для региональной версии игры. Дело в том, что одна из них была европейской или австралийской. Позже он обнаружил в корпусе картриджа две упаковки с неким порошком.