"Придумали страшилку". В Госдуме ответили на подготовку Британии к кибератаке РФ

Парламентарии подчеркнули, что Россия очень мирная и дружественная страна, которой не надо бояться.

Великобритания придумывает страшилки о России, а затем сама же их боится. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в ответ на сообщения о том, что спецслужбы королевства планируют ответ в случае возможных действий Москвы в киберпространстве.

— У страха глаза велики. Они придумывают постоянно какие-то страшилки сами себе. И "мужественно" их боятся, — сказал РИА "Новости" парламентарий и подчеркнул, что Россия никому не угрожает кибератакой.— Нас бояться не надо, Россия очень мирная и дружественная страна.

Депутат напомнил, что кибервойска есть у США, поэтому можно предположить, что атаковать будут они.