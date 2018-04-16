"Придумали страшилку". В Госдуме ответили на подготовку Британии к кибератаке РФ
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Парламентарии подчеркнули, что Россия очень мирная и дружественная страна, которой не надо бояться.
Великобритания придумывает страшилки о России, а затем сама же их боится. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в ответ на сообщения о том, что спецслужбы королевства планируют ответ в случае возможных действий Москвы в киберпространстве.
— У страха глаза велики. Они придумывают постоянно какие-то страшилки сами себе. И "мужественно" их боятся, — сказал РИА "Новости" парламентарий и подчеркнул, что Россия никому не угрожает кибератакой.— Нас бояться не надо, Россия очень мирная и дружественная страна.
Депутат напомнил, что кибервойска есть у США, поэтому можно предположить, что атаковать будут они.
Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники в британских органах безопасности сообщила, что спецслужбы Великобритании готовы совершить атаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Соединённом Королевстве. Также Лондон опасается появления в Cети "компромата" на членов британского кабмина, парламентариев и др.