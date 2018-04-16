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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 13:24

Патриарх Кирилл посетит Кемеровскую область на 40-й день после пожара в ТЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Пятаков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Третьего мая — на сороковой день после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, — в Кузбасс приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщили в областной администрации, он посетит место трагедии, встретится с родственниками погибших и пострадавшими, а также совершит божественную литургию.

Напомним, пожар в Кемерове произошёл 25 марта. Из 64 жертв трагедии 41 ребёнок. По числу жертв этот пожар — один из четырёх крупнейших за 100 лет. Как ранее писал Лайф, к ответственности после пожара в Кемерове привлекли 1,8 тысячи чиновников.

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Майя Селезнёва
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