Патриарх Кирилл посетит Кемеровскую область на 40-й день после пожара в ТЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков
Третьего мая — на сороковой день после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, — в Кузбасс приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщили в областной администрации, он посетит место трагедии, встретится с родственниками погибших и пострадавшими, а также совершит божественную литургию.
Напомним, пожар в Кемерове произошёл 25 марта. Из 64 жертв трагедии 41 ребёнок. По числу жертв этот пожар — один из четырёх крупнейших за 100 лет. Как ранее писал Лайф, к ответственности после пожара в Кемерове привлекли 1,8 тысячи чиновников.