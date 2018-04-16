Патриарх Кирилл посетит Кемеровскую область на 40-й день после пожара в ТЦ

Третьего мая — на сороковой день после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, — в Кузбасс приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщили в областной администрации, он посетит место трагедии, встретится с родственниками погибших и пострадавшими, а также совершит божественную литургию.