Москалькова пожелала Путину счастья в личной жизни и хороших "тылов"

Президент РФ Владимир Путин сегодня принял уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову. Омбудсмен представила ежегодный доклад о своей работе. Также она поздравила главу государства с переизбранием на этот пост.

— Мне хотелось бы в первую очередь поздравить вас с избранием на пост президента от себя, от имени всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, от нашего экспертного сообщества и пожелать вам крепости духа и — как гаранту Конституции и прав человека — сил в укреплении демократии, справедливости и закона, — приводятся слова Москальковой на сайте Кремля.