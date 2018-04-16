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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 15:46

Москалькова пожелала Путину счастья в личной жизни и хороших "тылов"

Фото: Пресс-служба президента РФ

Фото: Пресс-служба президента РФ

Омбудсмен лично поздравила главу государства с переизбранием на главный пост страны.

Президент РФ Владимир Путин сегодня принял уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову. Омбудсмен представила ежегодный доклад о своей работе. Также она поздравила главу государства с переизбранием на этот пост.

— Мне хотелось бы в первую очередь поздравить вас с избранием на пост президента от себя, от имени всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, от нашего экспертного сообщества и пожелать вам крепости духа и — как гаранту Конституции и прав человека — сил в укреплении демократии, справедливости и закона, — приводятся слова Москальковой на сайте Кремля.

Москалькова добавила, что, конечно, также желает президенту "крепкой команды, счастья в личной жизни, хороших "тылов".

Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Владимир Путин заручился поддержкой 76,69% проголосовавших избирателей. По данным ЦИК, за него отдали свой голос более 56,4 миллиона человек.

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Андрей Григорьев
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