Слуцкий заверил, что Россия не откажется от всего американского из-за санкций

По его словам, ответные меры Москвы ещё обсуждаются, в том числе с компаниями, попавшими под ограничения США.

Россия, отвечая на новые санкции США, не станет бездумно отказываться от всего американского. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Мы этим законом не планируем отвергать бездумно и всё подряд американское, — сказал он, комментируя подготовку законопроекта в ответ на санкции.

Слуцкий пояснил, что пакет ответных мер обсуждается в том числе с компаниями, которые попали под санкции США.