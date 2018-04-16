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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 16:32

Слуцкий заверил, что Россия не откажется от всего американского из-за санкций

Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

По его словам, ответные меры Москвы ещё обсуждаются, в том числе с компаниями, попавшими под ограничения США.

Россия, отвечая на новые санкции США, не станет бездумно отказываться от всего американского. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Мы этим законом не планируем отвергать бездумно и всё подряд американское, — сказал он, комментируя подготовку законопроекта в ответ на санкции.

Слуцкий пояснил, что пакет ответных мер обсуждается в том числе с компаниями, которые попали под санкции США.

Ранее законопроект об ответе России на санкции внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Среди прочего в документе говорится о запрете на американскую сельскохозяйственную, алкогольную и табачную продукцию, а также на медикаменты из Штатов.

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Андрей Григорьев
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