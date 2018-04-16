Слуцкий заверил, что Россия не откажется от всего американского из-за санкций
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
По его словам, ответные меры Москвы ещё обсуждаются, в том числе с компаниями, попавшими под ограничения США.
Россия, отвечая на новые санкции США, не станет бездумно отказываться от всего американского. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
— Мы этим законом не планируем отвергать бездумно и всё подряд американское, — сказал он, комментируя подготовку законопроекта в ответ на санкции.
Слуцкий пояснил, что пакет ответных мер обсуждается в том числе с компаниями, которые попали под санкции США.
Ранее законопроект об ответе России на санкции внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Среди прочего в документе говорится о запрете на американскую сельскохозяйственную, алкогольную и табачную продукцию, а также на медикаменты из Штатов.