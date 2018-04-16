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Опубликовано 16 апреля 2018, 17:34

Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях 15 мая

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Для обсуждения инициативы планируется проведение круглых столов и экспертных советов.

Госдума рассмотрит 15 мая в первом чтении законопроект о контрсанкциях РФ в отношении США. Об этом журналистам заявил спикер парламента Вячеслав Володин, отметив, что все нормы в документе будут работающими, а сам он — очень качественным.

— Мы приняли решение о порядке рассмотрения законопроекта, который предполагает ответ на санкции США в отношении Российской Федерации, — сказал он, отметив, что перед этим будут организованы встречи с экспертным сообществом.

По словам Володина, уже сегодня проект закона направляется президенту и правительству, а также в Совет Федерации, Общественную палату, в комитеты Госдумы, в Счётную палату и субъекты РФ.

— Постараемся эту работу сделать качественно с тем, чтобы вынести концепцию законопроекта для рассмотрения в первом чтении 15 мая, — уточнил спикер Госдумы.

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Майя Селезнёва
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