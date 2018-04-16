"Больная тема". Бузова рассказала, как страдает без личной жизни

Певица отметила, что, хоть достаток и не главное, он непременно должен быть у её мужчины.

Певица и ведущая Ольга Бузова во время видеочата в эфире телеканала "Муз-ТВ" рассказала о том, что личная жизнь является для неё больной темой. На вопрос об участии в женской версии шоу "Холостяк" она заявила, что и правда хочет устроить свою личную жизнь с помощью проекта.

— Когда я согласилась на этот проект... Вообще, эта тема очень трепетная и больная. Все знают, что я без отношений достаточно долго, и я решилась на этот шаг, потому что многие подружки говорят: "Ну а как с тобой познакомиться? Ты постоянно занята. Ну где тебя найти?" У меня весь график расписан. Это шоу уникальное, только со мной. Мне самой интересно, — говорит Бузова.

Она призналась, что, кажется, уже забыла, как флиртовать.

— Я не робот, я девочка. Естественно, как любой нормальный человек, хочу любви. Я не могу без этой любви жить, мне нужно эту любовь давать. Сейчас я компенсирую это на сцене, дарю любовь близким людям. Но я хочу личного счастья. Страна наблюдала дважды, как я любила. Дважды видели, как у меня не получалось, — вспомнила Бузова.

Слухи о том, что экс-участник "Дома-2" Степан Меньщиков придёт к Бузовой на проект, сама певица назвала глупостью.

— Если люди будут приходить на проект, как это сейчас называется модным словом "хайпануть", я просто развернусь и уйду. Я своё время драгоценное не для этого трачу. Мне действительно нужен мужчина, который полюбит меня, полюбит как девушку, как девочку.

При этом певица заявила, что материальные ценности для неё никогда не были главным, а мужчин она ценит за другие качества. Но всё же подчеркнула, что хоть это и не главное, а деньги должны быть.

— Мужчина не сможет себя уважать, если не сможет меня радовать, баловать, дарить подарки, — заявила она.

— Для меня важны верность, преданность, юмор, доброта, уважение. И хоккеисты мне нравятся больше. Особенно там есть один... — кокетливо сказала она. Ранее Лайф сообщал, как Бузова всю ночь флиртовала с Александром Радуловым.

При этом певица сказала, что не любит глупых людей. Ольга станет первой девушкой в России, которая будет искать себе пару через женскую версию нашумевшего шоу "Холостяк". Во время реалити-шоу на героя претендуют сразу несколько участников. Главная цель — обаять, влюбить в себя и пройти в следующий этап. Главный приз проекта — рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.

Напомним, футболист Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова оформили развод в конце декабря 2016 года. Вскоре после этого мужчина закрутил роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко. В итоге влюблённые поженились, вскоре у них родится ребёнок.