Девять человек стали жертвами наводнения в Танзании

При этом, по прогнозам синоптиков, стихийное бедствие только набирает силу — ливни продлятся в стране до начала мая.

По меньшей мере девять человек погибло в результате наводнения в городе Дар-эс-Салам на востоке Танзании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Todays commute in Dar Es Salaam after days of heavy rains, have been cautioned of takings walks as there could be potholes covered/filled by the rain #daressalaam pic.twitter.com/F52b7Yn303 — Ahmad Sharawe (@Ahmedsharawe) 16 апреля 2018 г.

По информации агентства, местные власти приказали закрыть школы на два дня начиная с 17 апреля. Наводнение, которое уже унесло жизни девяти человек, вызвано проливными дождями.

Mvua yaua 9 Dar es Salaam https://t.co/T9Hu3UOZ5F — DW (Kiswahili) (@dw_kiswahili) 16 апреля 2018 г.