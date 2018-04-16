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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 21:00

Девять человек стали жертвами наводнения в Танзании

При этом, по прогнозам синоптиков, стихийное бедствие только набирает силу — ливни продлятся в стране до начала мая.

По меньшей мере девять человек погибло в результате наводнения в городе Дар-эс-Салам на востоке Танзании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По информации агентства, местные власти приказали закрыть школы на два дня начиная с 17 апреля. Наводнение, которое уже унесло жизни девяти человек, вызвано проливными дождями.

По данным государственного метеорологического агентства Танзании, стихийное бедствие только набирает силу — сезонные ливни продлятся до мая 2018 года. Дожди могут спровоцировать наводнения и вспышку эпидемий в некоторых частях страны.

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Алёна Темирчиева
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