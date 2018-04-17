В КПРФ успокоили, что Зюганов как обычно выйдет на митинг 1 мая
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КПРФ проведёт митинги и демонстрации по всей России 1 мая, а в мероприятиях примет участие глава партии Геннадий Зюганов. Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
— Первое мая мы традиционно широко отмечаем. Мы проводим митинги, демонстрации по всей стране. В Москве пройдёт и то, и другое. Мы проведём демонстрацию, которая завершится митингом в честь Дня международной солидарности трудящихся, — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее в СМИ появилась информация, что лидер КПРФ находится в реанимации в одной из столичных клиник. Позже вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что у Геннадия Зюганова "никаких проблем" нет.