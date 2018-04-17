В КПРФ успокоили, что Зюганов как обычно выйдет на митинг 1 мая

КПРФ проведёт митинги и демонстрации по всей России 1 мая, а в мероприятиях примет участие глава партии Геннадий Зюганов. Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

— Первое мая мы традиционно широко отмечаем. Мы проводим митинги, демонстрации по всей стране. В Москве пройдёт и то, и другое. Мы проведём демонстрацию, которая завершится митингом в честь Дня международной солидарности трудящихся, — сказал он в беседе с РИА "Новости".