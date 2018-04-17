Чили выступает против односторонних санкций, введённых западными странами в отношении России, рассказал чилийский посол в РФ Родриго Ньето. По заявлению дипломата, Сантьяго поддерживает многосторонние отношения между странами.

— Коммерческая, экономическая сторона (с РФ) улучшается с каждым днём, обмен между двумя странами растёт, — заявил Ньето РИА "Новости".