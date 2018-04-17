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Регион
Опубликовано 17 апреля 2018, 06:24

ГД может ввести ограничения на регистрацию для борьбы с "резиновыми квартирами"

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Продажа микродолей в квартирах и домах может быть запрещена, а право собственников жилья регистрировать третьих лиц — ограничено. Об этом сообщают "Известия".

Как сообщили собеседники издания, соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве. Как полагают эксперты, нововведение поможет в борьбе с "резиновыми квартирами".

Кроме того, предлагаемые поправки в Жилищный кодекс РФ и закон "О праве граждан РФ на свободу передвижения..." могут запретить дробить жильё на микродоли (например, 1/100), проживать на которых в реальности невозможно.

Как уточнила один из авторов предлагаемых поправок депутат Галина Хованская, нововведения не нарушают прав собственников, а наоборот, скорее можно говорить о нарушении конституционного права на жильё в случае, если право собственности дробится, в результате чего обладатель небольшой доли выживает другого собственника.

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Аида Землекопова
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