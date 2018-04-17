ГД может ввести ограничения на регистрацию для борьбы с "резиновыми квартирами"
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Продажа микродолей в квартирах и домах может быть запрещена, а право собственников жилья регистрировать третьих лиц — ограничено. Об этом сообщают "Известия".
Как сообщили собеседники издания, соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве. Как полагают эксперты, нововведение поможет в борьбе с "резиновыми квартирами".
Кроме того, предлагаемые поправки в Жилищный кодекс РФ и закон "О праве граждан РФ на свободу передвижения..." могут запретить дробить жильё на микродоли (например, 1/100), проживать на которых в реальности невозможно.
Как уточнила один из авторов предлагаемых поправок депутат Галина Хованская, нововведения не нарушают прав собственников, а наоборот, скорее можно говорить о нарушении конституционного права на жильё в случае, если право собственности дробится, в результате чего обладатель небольшой доли выживает другого собственника.