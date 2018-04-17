ГД может ввести ограничения на регистрацию для борьбы с "резиновыми квартирами"

Продажа микродолей в квартирах и домах может быть запрещена, а право собственников жилья регистрировать третьих лиц — ограничено. Об этом сообщают "Известия".

Как сообщили собеседники издания, соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве. Как полагают эксперты, нововведение поможет в борьбе с "резиновыми квартирами".

Кроме того, предлагаемые поправки в Жилищный кодекс РФ и закон "О праве граждан РФ на свободу передвижения..." могут запретить дробить жильё на микродоли (например, 1/100), проживать на которых в реальности невозможно.