Спилберг стал первым режиссёром, чьи фильмы собрали 10 миллиардов долларов
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Рекорд режиссёру установить удалось после выхода ленты "Первому игроку приготовиться".
Совокупная касса фильмов режиссёра Стивена Спилберга преодолела отметку в десять миллиардов долларов. Этот показатель стал рекордом среди режиссёров.
При учёте инфляции его фильмы в совокупности собрали 10,4 миллиарда, а последний фильм "Первому игроку приготовиться" заработал в мировом прокате 475 миллионов. Самый кассовый фильм Спилберга в мировом прокате — "Парк юрского периода" (983 миллиона долларов).
На втором месте находится "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (786 миллионов долларов), а замыкает тройку "Инопланетянин" (717 миллиона долларов). Следом за Спилбергом среди самых кассовых режиссёров идёт Питер Джексон (6,5 миллиарда долларов).