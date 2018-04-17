Спилберг стал первым режиссёром, чьи фильмы собрали 10 миллиардов долларов

Рекорд режиссёру установить удалось после выхода ленты "Первому игроку приготовиться".

Совокупная касса фильмов режиссёра Стивена Спилберга преодолела отметку в десять миллиардов долларов. Этот показатель стал рекордом среди режиссёров.

При учёте инфляции его фильмы в совокупности собрали 10,4 миллиарда, а последний фильм "Первому игроку приготовиться" заработал в мировом прокате 475 миллионов. Самый кассовый фильм Спилберга в мировом прокате — "Парк юрского периода" (983 миллиона долларов).