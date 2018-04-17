Киберспортсмены проиграли чемпионат из-за отключившегося контроллера
Призовой фонд турнира, участие в котором принимали профессиональные игроки, составил миллион долларов.
Фото © The Halo World Championship
В одной из финальных игр чемпионата Halo World Championship 2018 у киберспортсмена Тайлера Ганзы (Spartan) из команды Reciprocity отключился контроллер. Из-за заминки противники из команды Team Envy завладели преимуществом в решающем поединке.
Контроллер потерял соединение с приставкой. В этот момент игрок находился на открытой местности. Это позволило противникам оперативно убить его.
В итоге команда Team Envy одержала победу со счётом 4:3. Reciprocity отправилась домой, заняв четвёртое место.