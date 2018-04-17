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Регион
Опубликовано 17 апреля 2018, 09:27

Киберспортсмены проиграли чемпионат из-за отключившегося контроллера

Призовой фонд турнира, участие в котором принимали профессиональные игроки, составил миллион долларов.

Фото &copy; The Halo World Championship

Фото © The Halo World Championship

В одной из финальных игр чемпионата Halo World Championship 2018 у киберспортсмена Тайлера Ганзы (Spartan) из команды Reciprocity отключился контроллер. Из-за заминки противники из команды Team Envy завладели преимуществом в решающем поединке.

Контроллер потерял соединение с приставкой. В этот момент игрок находился на открытой местности. Это позволило противникам оперативно убить его.

В итоге команда Team Envy одержала победу со счётом 4:3. Reciprocity отправилась домой, заняв четвёртое место.

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Сергей Сурепин
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