После блокировки Роскомнадзором серверов Amazon пострадали российские игроки

Вечером 16 апреля пользователи социальных сетей начали сообщать о том, что они не могут зайти в игру Guild Wars 2 из России. Неисправность практически сразу связали с блокировкой Telegram.

В Сети появилась информация на эту тему. Игроки пожаловались на невозможность зайти в игру. По всей видимости, сервисы игры используют сервера Amazon, которые блокируют, чтобы остановить работу Telegram в России.