После блокировки Роскомнадзором серверов Amazon пострадали российские игроки
Пользователи не смогли получить доступ к играм Splatoon 2 и Guild Wars 2. Пострадал не только Telegram.
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Вечером 16 апреля пользователи социальных сетей начали сообщать о том, что они не могут зайти в игру Guild Wars 2 из России. Неисправность практически сразу связали с блокировкой Telegram.
В Сети появилась информация на эту тему. Игроки пожаловались на невозможность зайти в игру. По всей видимости, сервисы игры используют сервера Amazon, которые блокируют, чтобы остановить работу Telegram в России.
Вместе с этим игроки начали жаловаться на недоступность запуска Splatoon 2 от Nintendo.