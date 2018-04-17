Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 апреля 2018, 09:48

После блокировки Роскомнадзором серверов Amazon пострадали российские игроки

Пользователи не смогли получить доступ к играм Splatoon 2 и Guild Wars 2. Пострадал не только Telegram.

Фото &copy; ArenaNet

Фото © ArenaNet

Вечером 16 апреля пользователи социальных сетей начали сообщать о том, что они не могут зайти в игру Guild Wars 2 из России. Неисправность практически сразу связали с блокировкой Telegram.

В Сети появилась информация на эту тему. Игроки пожаловались на невозможность зайти в игру. По всей видимости, сервисы игры используют сервера Amazon, которые блокируют, чтобы остановить работу Telegram в России.

Вместе с этим игроки начали жаловаться на недоступность запуска Splatoon 2 от Nintendo.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • Россия
  • Telegram
  • Роскомнадзор
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar