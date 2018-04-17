Самые уважаемые в мире издания начали писать про игры
Журналисты Variety и The Hollywood Reporter больше не могут игнорировать эту индустрию.
Фото: © flickr.com/Josh Hallett
Издание Variety теперь публикует новости про игры на регулярной основе. На сайте появился специальный раздел — Gaming.
Редакторы журнала упоминают игры в стиле Fortnite. Помимо новостей журналисты создают крупный контент. Недавно они выпустили обзор God of War. Для того чтобы развивать новое направление, издание наняло дополнительных сотрудников.
Также за игры взялось издание The Hollywood Reporter. Журналисты уже опубликовали рецензии на игры God of War и Far Cry 5.