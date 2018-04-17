Самые уважаемые в мире издания начали писать про игры

Издание Variety теперь публикует новости про игры на регулярной основе. На сайте появился специальный раздел — Gaming.

Редакторы журнала упоминают игры в стиле Fortnite. Помимо новостей журналисты создают крупный контент. Недавно они выпустили обзор God of War. Для того чтобы развивать новое направление, издание наняло дополнительных сотрудников.