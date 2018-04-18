Белла Хадид пресекла слухи о романе с The Weeknd с помощью одиноких голых фото

22-летняя модель Белла Хадид, которая накануне была замечена целующейся с бывшим парнем на фестивале Coachella, решила отвлечь внимание пользователей от своей личной жизни и выложила топлес-фото у бассейна, сообщает Daily Mail.

Модель, очевидно, устала от вопросов о взаимоотношениях со своим бывшим бойфрендом — певцом The Weeknd. Девушка уже заявила, что на коленях у парня сидела не она, но это никого не убедило. И тогда Белла попыталась перенаправить внимание поклонников в другое русло, опубликовав полуголое фото.

Фото: instagram.com/bellahadid

Попытка оказалась успешной лишь отчасти — в комментариях Белле вновь припомнили её неудачный роман.

Фото: Instagram/ENews

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Фото: instagram.com/bellahadid