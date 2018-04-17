Американец продолжил играть в популярный шутер, игнорируя бушующий торнадо

Поклоннику "королевской битвы" повезло, что электричество в связи с непогодой отключилось не сразу.

В прошедшие выходные в городе Гринсборо (Северная Каролина, США) прошёл торнадо. В итоге оказались повреждены многочисленные дома. Также в результате непогоды погиб один человек.

Однако пока тысячи семей сидели без связи и электричества, один житель без проблем продолжал играть в Fortnite Battle Royale, несмотря на стихийное бедствие. Им стал подросток Антон Уильямс.

После прошедшего торнадо репортёры местного канала приехали домой к геймеру. Они снимали сюжет и проводили опрос жителей. Корреспондент объяснил, что соседняя постройка была целиком сорвана с фундамента, а на дом Уильямса упала линия электропередачи.