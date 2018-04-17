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Опубликовано 17 апреля 2018, 10:29

Американец продолжил играть в популярный шутер, игнорируя бушующий торнадо

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Lane Pearman

Фото: © flickr.com/Lane Pearman

Поклоннику "королевской битвы" повезло, что электричество в связи с непогодой отключилось не сразу.

В прошедшие выходные в городе Гринсборо (Северная Каролина, США) прошёл торнадо. В итоге оказались повреждены многочисленные дома. Также в результате непогоды погиб один человек.

Однако пока тысячи семей сидели без связи и электричества, один житель без проблем продолжал играть в Fortnite Battle Royale, несмотря на стихийное бедствие. Им стал подросток Антон Уильямс.

После прошедшего торнадо репортёры местного канала приехали домой к геймеру. Они снимали сюжет и проводили опрос жителей. Корреспондент объяснил, что соседняя постройка была целиком сорвана с фундамента, а на дом Уильямса упала линия электропередачи.

Геймер рассказал, что он в момент непогоды играл в Fortnite. По его словам, он хотел завершить матч.

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Сергей Сурепин
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