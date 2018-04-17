Ежу Сонику посвятят кроссовки

Новое изделие, которое будет выполнено в стиле популярного игрового персонажа, представила компания Puma.

Фирма Puma показала дизайн кроссовок. Они были созданы в коллаборации с Sega.

Модель получила название SEGA x PUMA RS-0. Она вдохновлена маскотом японской компании — речь идёт про ежа Соника.

В оформлении обуви использованы цвета, известные всем фанатам ежа: синий символизирует самого Соника, красно-белая подошва — его обувь. Выход кроссовок запланирован на июнь 2018 года.