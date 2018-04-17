Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 апреля 2018, 11:22

Ежу Сонику посвятят кроссовки

Новое изделие, которое будет выполнено в стиле популярного игрового персонажа, представила компания Puma.

Фирма Puma показала дизайн кроссовок. Они были созданы в коллаборации с Sega.

Модель получила название SEGA x PUMA RS-0. Она вдохновлена маскотом японской компании — речь идёт про ежа Соника.

В оформлении обуви использованы цвета, известные всем фанатам ежа: синий символизирует самого Соника, красно-белая подошва — его обувь. Выход кроссовок запланирован на июнь 2018 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • обувь
  • Мода
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar