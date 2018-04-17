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Опубликовано 17 апреля 2018, 11:01

Звезда "Звёздных войн" снимется в сериале "Теория большого взрыва"

Марк Хэмилл появится в финальном эпизоде одиннадцатого сезона. Пока не известно, кого сыграет актёр.

Фото: &copy;&nbsp;Evan Agostini/Invision/AP

Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

10 мая в эфир выйдет заключительный эпизод 11-го сезона сериала "Теория большого взрыва". Она будет посвящена свадьбе Шелдона и Эми.

Участие в съёмках примут несколько гостей. Среди них будет Марк Хэмилл. Пока нет информации, кого сыграет актёр из "Звёздных войн".

Помимо Хэмилла в эпизоде появятся Кэти Бэйтс ("Два с половиной человека"), Джерри О’Коннелл в роли брата Шелдона, а также комедиант и иллюзионист Теллер.

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Сергей Сурепин
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