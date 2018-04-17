Звезда "Звёздных войн" снимется в сериале "Теория большого взрыва"
Марк Хэмилл появится в финальном эпизоде одиннадцатого сезона. Пока не известно, кого сыграет актёр.
Фото: © Evan Agostini/Invision/AP
10 мая в эфир выйдет заключительный эпизод 11-го сезона сериала "Теория большого взрыва". Она будет посвящена свадьбе Шелдона и Эми.
Участие в съёмках примут несколько гостей. Среди них будет Марк Хэмилл. Пока нет информации, кого сыграет актёр из "Звёздных войн".
Помимо Хэмилла в эпизоде появятся Кэти Бэйтс ("Два с половиной человека"), Джерри О’Коннелл в роли брата Шелдона, а также комедиант и иллюзионист Теллер.