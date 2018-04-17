Звезда "Звёздных войн" снимется в сериале "Теория большого взрыва"

10 мая в эфир выйдет заключительный эпизод 11-го сезона сериала "Теория большого взрыва". Она будет посвящена свадьбе Шелдона и Эми.

Участие в съёмках примут несколько гостей. Среди них будет Марк Хэмилл. Пока нет информации, кого сыграет актёр из "Звёздных войн".