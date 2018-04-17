Звезда "Игры престолов" рассказала, почему работа важнее любви
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Актриса считает, что карьера превыше всего. Вместе с этим она рассказала подробности своей помолвки.
Музыкант Джо Джонас сделал предложение своей возлюбленной — актрисе Софи Тёрнер, известной благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", после года отношений. Актриса призналась, что ей очень нравится находиться в статусе невесты, однако она считает карьеру важнее личной жизни.
Странное заблуждение, что брак — это лучшее, что может с вами случиться. Я всегда считала, что карьера и то, чего я могу достичь благодаря своей работе, — это лучшее, что я сделаю в своей жизни
Софи Тёрнер
Также актриса вспомнила о движениях #MeToo и Time's Up, которые выступают против сексуальных домогательств. По её словам, ей намного комфортнее идти на работу с пониманием того, что есть люди, которые доверятся ей, если что-то произойдёт.
Быть помолвленной приятно. Такое ощущение, что ты нашёл дом, в котором хочешь остаться навсегда. Когда ты находишь своего человека, ты обретаешь чувство покоя. Но только благодаря карьере ты можешь ощутить драйв
Софи Тёрнер