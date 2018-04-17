Самая популярная игра оказалась не самым прибыльным продуктом в истории

Однако оказалось, что это на самом деле не так. Есть ещё несколько игр, которые собрали намного больше денег, чем продукт студии Rockstar Games.

Сначала в Сети появилась информация, что самый прибыльный продукт в истории — это World of Warcraft. Именно эта игра ещё в прошлом году собрала около десяти миллиардов долларов, в то время как GTA V заработала шесть миллиардов долларов.