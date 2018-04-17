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Регион
Опубликовано 17 апреля 2018, 12:33

Самая популярная игра оказалась не самым прибыльным продуктом в истории

Не так давно сообщалось, что GTA V стала самым прибыльным развлекательным коммерческим продуктом в истории.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Rockstar Games

Скриншот видео: youtube.com/Rockstar Games

Однако оказалось, что это на самом деле не так. Есть ещё несколько игр, которые собрали намного больше денег, чем продукт студии Rockstar Games.

Сначала в Сети появилась информация, что самый прибыльный продукт в истории — это World of Warcraft. Именно эта игра ещё в прошлом году собрала около десяти миллиардов долларов, в то время как GTA V заработала шесть миллиардов долларов.

Однако позже стало известно, что есть ещё три игры, заработавшие больше, чем все остальные продукты. Таким образом, самым прибыльным коммерческим развлекательным продуктом в истории стала видеоигра 1978 года для аркадных автоматов Space Invaders (прибыль — 13,93 миллиарда долларов). На втором месте — Pac-Man (12,81 миллиарда долларов), а третье место досталось Street Fighter 2 (10,61 миллиарда долларов).

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Сергей Сурепин
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