Самая популярная игра оказалась не самым прибыльным продуктом в истории
Не так давно сообщалось, что GTA V стала самым прибыльным развлекательным коммерческим продуктом в истории.
Скриншот видео: youtube.com/Rockstar Games
Однако оказалось, что это на самом деле не так. Есть ещё несколько игр, которые собрали намного больше денег, чем продукт студии Rockstar Games.
Сначала в Сети появилась информация, что самый прибыльный продукт в истории — это World of Warcraft. Именно эта игра ещё в прошлом году собрала около десяти миллиардов долларов, в то время как GTA V заработала шесть миллиардов долларов.
Однако позже стало известно, что есть ещё три игры, заработавшие больше, чем все остальные продукты. Таким образом, самым прибыльным коммерческим развлекательным продуктом в истории стала видеоигра 1978 года для аркадных автоматов Space Invaders (прибыль — 13,93 миллиарда долларов). На втором месте — Pac-Man (12,81 миллиарда долларов), а третье место досталось Street Fighter 2 (10,61 миллиарда долларов).