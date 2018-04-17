"Ходила голой". Помощница Мэрайи Кэри обвинила её в сексуальных домогательствах

Кроме того, звезде собираются предъявить обвинения в невыплате крупной суммы денег.

Бывший менеджер певицы Мэрайи Кэри — Стелла Булочников-Штольпер утверждает, что знаменитая исполнительница неоднократно сексуально домогалась её. Об этом сообщает TMZ.

Публикация от Stella Bulochnikov (@stellabulochnikov) 3 Май 2017 в 9:00 PDT

По словам Булочников-Штольпер, певица в её присутствии зачастую ходила обнажённой, а также прибегала к неким "сексуальным действиям".

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 30 Ноя 2017 в 1:18 PST

Помощница Кэри также заявила, что та несправедливо уволила её, хотя контракт был заключён на три года. Затем певица якобы не стала выплачивать бывшей работнице крупную сумму денег, которую, согласно контракту, была обязана отдавать.

Отмечается, что Булочников-Штольпер собирается подать в суд на бывшего работодателя по факту домогательств и неуплаты, однако даёт певице время "всё исправить".

Представитель Кэри заявил изданию, что, "если данный необоснованный иск всё-таки будет подан, мы будем решительно и успешно судиться".