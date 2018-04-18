Рейтинги финала "Ходячих мертвецов" стали самыми низкими с 2010 года
Кадр из сериала “Ходячие мертвецы”/kinopoisk.ru
Сериал завершился на неблагоприятной ноте. Самый слабый эпизод посмотрели шесть миллионов человек.
Показатели последней серии восьмого сезона "Ходячих мертвецов" выросли по сравнению с прошлой неделей. Несмотря на это, рейтинги финала всё равно оказались самыми низкими среди практически всех финальных эпизодов остальных сезонов.
Серию "Гнев" смотрели 7,9 миллиона человек. Она получила рейтинг 3,4 балла. Аудитория — от 18 до 49 лет.
Несмотря на низкие показатели сериала, он стал самым рейтинговым шоу вечера. Сейчас авторы сериала работают над спин-оффами.