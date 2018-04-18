Рейтинги финала "Ходячих мертвецов" стали самыми низкими с 2010 года

Сериал завершился на неблагоприятной ноте. Самый слабый эпизод посмотрели шесть миллионов человек.

Показатели последней серии восьмого сезона "Ходячих мертвецов" выросли по сравнению с прошлой неделей. Несмотря на это, рейтинги финала всё равно оказались самыми низкими среди практически всех финальных эпизодов остальных сезонов.

Серию "Гнев" смотрели 7,9 миллиона человек. Она получила рейтинг 3,4 балла. Аудитория — от 18 до 49 лет.