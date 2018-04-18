Стивен Спилберг снимет фильм по комиксам про польского супергероя

Популярный режиссёр возьмётся за экранизацию историй про Чёрного Ястреба из вселенной DC.

Одновременно несколько западных СМИ сообщили, что Стивен Спилберг снимет для Warner Bros. фильм по вселенной DC. Пока не уточняется, подписан уже контракт или нет. Производством должна заняться студия Amblin Entertainment, принадлежащая Спилбергу.

Комиксы про Чёрного Ястреба выходили с 1941 года. Они издавались под логотипом издания Quality Comics. Позже права на героя перешли к National Periodical Publications, которая потом превратилась в DC.