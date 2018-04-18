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Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 09:27

Тысячи игроков по всему миру заразились вирусом из-за Minecraft

Пользователи, которые столкнулись с этой трудностью, теперь жалуются на то, что игра форматирует жёсткие диски.

Фото: &copy;&nbsp;Minecraft

Фото: © Minecraft

В игре Minecraft есть возможность создавать собственные скины и публиковать их на официальных серверах. Некоторые из таких творений оказались заражены вирусами.

Сотрудники антивируса Avast сообщили, что порядка 50 тысяч человек подверглись атаке вирусов. В связи с этим вредоносная программа отформатировала их жёсткие диски.

Сейчас разработчики заняты очисткой своих серверов от вирусов. Они пытаются сделать всё, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

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Сергей Сурепин
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