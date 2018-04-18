Тысячи игроков по всему миру заразились вирусом из-за Minecraft
Пользователи, которые столкнулись с этой трудностью, теперь жалуются на то, что игра форматирует жёсткие диски.
Фото: © Minecraft
В игре Minecraft есть возможность создавать собственные скины и публиковать их на официальных серверах. Некоторые из таких творений оказались заражены вирусами.
Сотрудники антивируса Avast сообщили, что порядка 50 тысяч человек подверглись атаке вирусов. В связи с этим вредоносная программа отформатировала их жёсткие диски.
Сейчас разработчики заняты очисткой своих серверов от вирусов. Они пытаются сделать всё, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.