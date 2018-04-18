Блогеры сняли короткометражку о самой популярной игре 2017 года

На YouTube-канале Nukazooka опубликовали короткометражный фильм PUBG vs Fortnite. В нём разыгрывают матч с участием персонажей двух многопользовательских шутеров.

Согласно сюжету, к игре на реалистичной карте PUBG внезапно присоединяются игроки из "королевской битвы" Epic Games. Они носят мультяшные костюмы и способны строить разные конструкции.