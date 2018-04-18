Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 08:56

Блогеры сняли короткометражку о самой популярной игре 2017 года

Поклонники "королевской битвы" объединили в одном фильме сражение между Fortnite и PUBG.

Скриншот видео&nbsp;Nukazooka
Скриншот видео Nukazooka

На YouTube-канале Nukazooka опубликовали короткометражный фильм PUBG vs Fortnite. В нём разыгрывают матч с участием персонажей двух многопользовательских шутеров.

Согласно сюжету, к игре на реалистичной карте PUBG внезапно присоединяются игроки из "королевской битвы" Epic Games. Они носят мультяшные костюмы и способны строить разные конструкции.

В видео обыграны различные элементы обеих игр. На данный момент PlayerUnknown's Battlegrounds и Fortnite Battle Royale — самые известные игры в жанре "королевской битвы".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • США
  • В мире
  • fortnite
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar