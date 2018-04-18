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Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 08:26

В Minecraft смогут играть инвалиды, используя глаза для управления

Фото &copy; Mojang AB

Фото © Mojang AB

Британская благотворительная организация создала специальное программное обеспечение для комфортной игры.

Представители SpecialEffect сообщили, что они выпустили программу EyeMine. Все желающие могут получить доступ к исходному коду. С помощью новой программы люди с ограниченными физическими возможностями смогут играть в Minecraft.

Программа доступна абсолютно бесплатно. Программное обеспечение совместимо со специальными трекерами для человеческих глаз. Благодаря этому можно будет управлять персонажами в игре.

Разработчики рассказали, что во время тестирования программа помогла очень многим людям с физическими ограничениями свободно играть в Minecraft.

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Сергей Сурепин
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