В Minecraft смогут играть инвалиды, используя глаза для управления

Британская благотворительная организация создала специальное программное обеспечение для комфортной игры.

Представители SpecialEffect сообщили, что они выпустили программу EyeMine. Все желающие могут получить доступ к исходному коду. С помощью новой программы люди с ограниченными физическими возможностями смогут играть в Minecraft.

Программа доступна абсолютно бесплатно. Программное обеспечение совместимо со специальными трекерами для человеческих глаз. Благодаря этому можно будет управлять персонажами в игре.