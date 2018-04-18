В Minecraft смогут играть инвалиды, используя глаза для управления
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Британская благотворительная организация создала специальное программное обеспечение для комфортной игры.
Представители SpecialEffect сообщили, что они выпустили программу EyeMine. Все желающие могут получить доступ к исходному коду. С помощью новой программы люди с ограниченными физическими возможностями смогут играть в Minecraft.
Программа доступна абсолютно бесплатно. Программное обеспечение совместимо со специальными трекерами для человеческих глаз. Благодаря этому можно будет управлять персонажами в игре.
Разработчики рассказали, что во время тестирования программа помогла очень многим людям с физическими ограничениями свободно играть в Minecraft.