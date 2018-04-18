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Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 12:14

В Госдуме разработают правила расстановки камер на дорогах

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

По словам зампреда думского комитета, все стандарты должны быть закреплены законодательно, а камеры должны проходить сертификацию.

Рабочая группа Комитета Госдумы по транспорту и строительству разработает требования к расстановке на дорогах камер видеонаблюдения. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказал зампред структуры Сергей Бидонько.

— Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы, — приводит издание слова Бидонько.

По словам парламентария, сейчас количество камер не регулируется никак. Исключение составляет только видеонаблюдение на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах, которые пересекают автомобильные дороги.

Бидонько отметил, что "требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно".

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Екатерина Землянухина
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