В Госдуме разработают правила расстановки камер на дорогах

По словам зампреда думского комитета, все стандарты должны быть закреплены законодательно, а камеры должны проходить сертификацию.

Рабочая группа Комитета Госдумы по транспорту и строительству разработает требования к расстановке на дорогах камер видеонаблюдения. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказал зампред структуры Сергей Бидонько.

— Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы, — приводит издание слова Бидонько.

По словам парламентария, сейчас количество камер не регулируется никак. Исключение составляет только видеонаблюдение на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах, которые пересекают автомобильные дороги.