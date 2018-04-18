ASUS погналась за трендом. Компания выпустит игровой смартфон

Руководитель тайваньской компании ASUS Джерри Шен рассказал, что у бренда появились намерения разработать собственный игровой смартфон.

Об этом он рассказал в рамках проведения церемонии открытия сотого магазина на Филиппинах. Шен не раскрыл каких-либо подробностей, а также не назвал технических характеристик будущего гаджета.

Однако Шен заявил, что новое игровое устройство не оставит равнодушным геймеров. Сейчас компании ASUS принадлежит бренд ROG. Под ним выпускаются мощные игровые компьютеры. Скорее всего, новый девайс тоже будет относиться к этой линейке.