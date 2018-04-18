Вин Дизель приступит к съёмкам четвёртой части "Трёх иксов" в конце 2018 года

Кинокомпания The H Collective и студия Вина Дизеля One Race Films приобрела права на серию "Три икс" у студии Revolution. Начало производства запланировано на декабрь 2018 года.

Студия The H Collective пригласила продюсировать картину Марка Джонсона. В прошлом он занимался сериалом "Во все тяжкие" и фильмом "Хроники Нарнии". Также участие в съёмках примут участие Руби Роуз, Нина Добрев и Дипика Падуконе, которые играли в последней части "Трёх иксов".