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Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 10:04

Ушла эпоха. Sony прекратила производство консоли PS Vita

Фото: &copy; flickr /&nbsp;PlayStation Europe

Фото: © flickr / PlayStation Europe

В феврале стало известно, что в будущем году Sony перестанет включать в ежемесячную подборку PlayStation Plus игры для PS3 и PS Vita.

Таким образом, информация о том, что японская фирма прекратит производство портативной консоли PS Vita уже в этом году, вряд ли станет неожиданностью. По всей видимости, компания Sony будет провожать вышедшую в 2011 году консоль на пенсию постепенно.

Пока что с дефицитом консоли PS Vita столкнулись только пользователи из Испании. Региональное подразделение Sony отметило, что это связано с прекращением производства консоли в стране.

По всей видимости, интерес к портативной консоли PS Vita заметно снизился после выхода Nintendo Switch. До этого портативная консоль компании Sony конкурировала с Nintendo 3DS.

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Сергей Сурепин
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