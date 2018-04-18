Ушла эпоха. Sony прекратила производство консоли PS Vita

В феврале стало известно, что в будущем году Sony перестанет включать в ежемесячную подборку PlayStation Plus игры для PS3 и PS Vita.

Таким образом, информация о том, что японская фирма прекратит производство портативной консоли PS Vita уже в этом году, вряд ли станет неожиданностью. По всей видимости, компания Sony будет провожать вышедшую в 2011 году консоль на пенсию постепенно.

Пока что с дефицитом консоли PS Vita столкнулись только пользователи из Испании. Региональное подразделение Sony отметило, что это связано с прекращением производства консоли в стране.