Геймеры-феминистки в очередной раз ударили в грязь лицом
Фото: © flickr.com/Cassandra Leigh Gotto
Некоторое время назад группа женщин-игроков объявила о старте инициативы Bully Hunters. Проект был призван бороться с харассментом в онлайн-играх, прежде всего в Counter-Strike: Global Offensive.
В игровом мире начался очередной скандал при участии геймеров-женщин, которых оскорбляли во время игры. Под горячую руку попали порядка 30 миллионов женщин.
В итоге девушки создали инициативу Bully Hunters. Она необходима для борьбы с харассментом в онлайн-играх. По информации организаторов, женщины-игроки часто скрывают свои имена, чтобы над ними не издевались.
Организаторы заявили, что каждая обиженная девушка имеет право пожаловаться на соперника, а специальная группа для противодействия недоброжелателей накажет токсичного участника. При этом трансляция того, как проходит эта процедура, вызвала вопросы, неприемлемые для организаторов, а онлайн-показ оказался не особо продуманной постановкой. Всё это вызвало скандал, доказав, что инициатива Bully Hunters не работает.