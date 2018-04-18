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Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 12:47

Геймеры-феминистки в очередной раз ударили в грязь лицом

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Cassandra Leigh Gotto

Фото: © flickr.com/Cassandra Leigh Gotto

Некоторое время назад группа женщин-игроков объявила о старте инициативы Bully Hunters. Проект был призван бороться с харассментом в онлайн-играх, прежде всего в Counter-Strike: Global Offensive.

В игровом мире начался очередной скандал при участии геймеров-женщин, которых оскорбляли во время игры. Под горячую руку попали порядка 30 миллионов женщин.

В итоге девушки создали инициативу Bully Hunters. Она необходима для борьбы с харассментом в онлайн-играх. По информации организаторов, женщины-игроки часто скрывают свои имена, чтобы над ними не издевались.

Организаторы заявили, что каждая обиженная девушка имеет право пожаловаться на соперника, а специальная группа для противодействия недоброжелателей накажет токсичного участника. При этом трансляция того, как проходит эта процедура, вызвала вопросы, неприемлемые для организаторов, а онлайн-показ оказался не особо продуманной постановкой. Всё это вызвало скандал, доказав, что инициатива Bully Hunters не работает.

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Сергей Сурепин
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