Геймеры-феминистки в очередной раз ударили в грязь лицом

Некоторое время назад группа женщин-игроков объявила о старте инициативы Bully Hunters. Проект был призван бороться с харассментом в онлайн-играх, прежде всего в Counter-Strike: Global Offensive.

В игровом мире начался очередной скандал при участии геймеров-женщин, которых оскорбляли во время игры. Под горячую руку попали порядка 30 миллионов женщин.

В итоге девушки создали инициативу Bully Hunters. Она необходима для борьбы с харассментом в онлайн-играх. По информации организаторов, женщины-игроки часто скрывают свои имена, чтобы над ними не издевались.