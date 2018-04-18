Netflix догнал студию Диснея по капитализации

Walt Disney Company может потерять статус самой богатой киностудии мира. Netflix уже обгоняет Warner Bros., Sony и 21st Century Fox, на очереди — лидер индустрии.

По итогам первого финансового квартала 2018 года стоимость Netflix составила 146 миллиардов долларов. Это сопоставимо с Walt Disney Company и Comcast, одной из крупнейших телевещательных компаний в мире.

Сервис обошёл по капитализации Warner Bros. (76 миллиардов долларов), 21st Century Fox (70 миллиардов) и Sony (64 миллиарда). Netflix вошёл в список восьми крупнейших медиаконгломератов.