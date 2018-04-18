Netflix догнал студию Диснея по капитализации
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Walt Disney Company может потерять статус самой богатой киностудии мира. Netflix уже обгоняет Warner Bros., Sony и 21st Century Fox, на очереди — лидер индустрии.
По итогам первого финансового квартала 2018 года стоимость Netflix составила 146 миллиардов долларов. Это сопоставимо с Walt Disney Company и Comcast, одной из крупнейших телевещательных компаний в мире.
Сервис обошёл по капитализации Warner Bros. (76 миллиардов долларов), 21st Century Fox (70 миллиардов) и Sony (64 миллиарда). Netflix вошёл в список восьми крупнейших медиаконгломератов.
Стоимость активов Netflix выросла на 9,2 процента — 336 долларов за акцию. За первый финансовый квартал 2018 года количество подписчиков выросло на 7,4 миллиона и составило 125 миллионов человек. 5,4 миллиона новых зрителей пришли из-за рубежа.