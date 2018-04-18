Российский актёр раскрыл всю правду о съёмках в "Игре престолов"

Убили меня уже давно, я участвовал только в одном сезоне. Я смотрю продолжение, но фэнтези терпеть не могу. Стал фанатом сериала практически во время съёмок. Хорошо, что хоть что-то у меня есть. Когда мне будет уже 70 лет, я буду рассказывать о Сноу