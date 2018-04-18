Российский актёр раскрыл всю правду о съёмках в "Игре престолов"
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Юрий Колокольников поделился подробностями своего участия в уже легендарном сериале.
Юрий Колокольников, который стал единственным российским актёром, сыгравшим в легендарной "Игре престолов", рассказал о том, как этот проект изменил его жизнь.
Убили меня уже давно, я участвовал только в одном сезоне. Я смотрю продолжение, но фэнтези терпеть не могу. Стал фанатом сериала практически во время съёмок. Хорошо, что хоть что-то у меня есть. Когда мне будет уже 70 лет, я буду рассказывать о Сноу
Юрий Колокольников
Изначально создатели сериала планировали доверить роль другому актёру. Образ Стира должен был воплотить Джозеф Гатт, однако предпочтение было отдано Колокольникову.
Вместе с этим российский актёр рассказал, чем отличается западное кино от нашего.
Съёмочный процесс — он везде одинаковый. Если у тебя много денег, у тебя больше возможностей с точки зрения реализации. В России на самом деле производство на очень высоком уровне, и у нас очень много профессионалов работает. Но мы пока что учимся
Юрий Колокольников