Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 12:30

Российский актёр раскрыл всю правду о съёмках в "Игре престолов"

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юрий Колокольников поделился подробностями своего участия в уже легендарном сериале.

Юрий Колокольников, который стал единственным российским актёром, сыгравшим в легендарной "Игре престолов", рассказал о том, как этот проект изменил его жизнь.

Убили меня уже давно, я участвовал только в одном сезоне. Я смотрю продолжение, но фэнтези терпеть не могу. Стал фанатом сериала практически во время съёмок. Хорошо, что хоть что-то у меня есть. Когда мне будет уже 70 лет, я буду рассказывать о Сноу

Юрий Колокольников

Изначально создатели сериала планировали доверить роль другому актёру. Образ Стира должен был воплотить Джозеф Гатт, однако предпочтение было отдано Колокольникову.

Вместе с этим российский актёр рассказал, чем отличается западное кино от нашего.

Съёмочный процесс — он везде одинаковый. Если у тебя много денег, у тебя больше возможностей с точки зрения реализации. В России на самом деле производство на очень высоком уровне, и у нас очень много профессионалов работает. Но мы пока что учимся

Юрий Колокольников

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • США
  • В мире
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar