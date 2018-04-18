Кузнецова призвала педагогов изучать деструктивный контент в Сети
Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Омбудсмен напомнила, что ранее уже предлагала разработать новые рекомендации для классных руководителей.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась с призывом к педагогам изучать деструктивный контент в Сети для профилактики совершения преступлений несовершеннолетними.
— Педагоги не знали названий деструктивных групп, контента и так далее, — рассказала Кузнецова о своих впечатлениях от общения с большим количеством учителей. Омбудсмен в ходе заседания общественного совета при уполномоченном заявила о необходимости настаивать, "чтобы эта пробельность была заполнена".
Комментируя нападение 17-летнего подростка на учителя и одноклассниц в Башкирии, Кузнецова напомнила, что ранее уже предлагала разработать новые рекомендации для классных руководителей с учётом подобных событий.
Омбудсмен также сообщила о том, что восстановить работу школы, где произошёл инцидент, планируется с 19 апреля.
Напомним, 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 города Стерлитамака зашёл в кабинет информатики, где были его одноклассники, и ножом порезал руку одной из школьниц, а также нанёс ножевое ранение учителю, которая отвлекла нападавшего на себя. Затем, по данным следствия, он разлил горючее вещество, поджёг его и после попытался покончить с собой. Ещё одна ученица выпрыгнула со второго этажа школы. В больницы доставлены сам подросток и трое пострадавших.