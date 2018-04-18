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Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 14:25

Кузнецова призвала педагогов изучать деструктивный контент в Сети

Анна Кузнецова.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Астапкович

Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Омбудсмен напомнила, что ранее уже предлагала разработать новые рекомендации для классных руководителей.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась с призывом к педагогам изучать деструктивный контент в Сети для профилактики совершения преступлений несовершеннолетними.

— Педагоги не знали названий деструктивных групп, контента и так далее, — рассказала Кузнецова о своих впечатлениях от общения с большим количеством учителей. Омбудсмен в ходе заседания общественного совета при уполномоченном заявила о необходимости настаивать, "чтобы эта пробельность была заполнена".

Комментируя нападение 17-летнего подростка на учителя и одноклассниц в Башкирии, Кузнецова напомнила, что ранее уже предлагала разработать новые рекомендации для классных руководителей с учётом подобных событий.

Омбудсмен также сообщила о том, что восстановить работу школы, где произошёл инцидент, планируется с 19 апреля.

Напомним, 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 города Стерлитамака зашёл в кабинет информатики, где были его одноклассники, и ножом порезал руку одной из школьниц, а также нанёс ножевое ранение учителю, которая отвлекла нападавшего на себя. Затем, по данным следствия, он разлил горючее вещество, поджёг его и после попытался покончить с собой. Ещё одна ученица выпрыгнула со второго этажа школы. В больницы доставлены сам подросток и трое пострадавших.

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