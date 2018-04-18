Кузнецова призвала педагогов изучать деструктивный контент в Сети

Омбудсмен напомнила, что ранее уже предлагала разработать новые рекомендации для классных руководителей.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась с призывом к педагогам изучать деструктивный контент в Сети для профилактики совершения преступлений несовершеннолетними.

— Педагоги не знали названий деструктивных групп, контента и так далее, — рассказала Кузнецова о своих впечатлениях от общения с большим количеством учителей. Омбудсмен в ходе заседания общественного совета при уполномоченном заявила о необходимости настаивать, "чтобы эта пробельность была заполнена".

Комментируя нападение 17-летнего подростка на учителя и одноклассниц в Башкирии, Кузнецова напомнила, что ранее уже предлагала разработать новые рекомендации для классных руководителей с учётом подобных событий.