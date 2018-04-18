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Опубликовано 18 апреля 2018, 13:09

Русские открыли в Таиланде пристанище для геймеров

Фото &copy; Instagram/gamersparadise.camp

Фото © Instagram/gamersparadise.camp

На Пхукете теперь работает отель для геймеров. Он получил название Gamers Paradise Camp.

Организаторы разместили в тропическом отеле 50 компьютеров. На них доступны основные киберспортивные дисциплины — Dota 2, CS:GO, League of Legends, PUBG и Overwatch.

Также можно по запросу установить любые другие игры. Рассчитан отель на туристов-геймеров, которые планируют отдыхать в Таиланде.

Организатор Gamers Paradise Camp Дмитрий Михайлов признался, что компьютерные игры в отеле особенно востребованы в плохую погоду и сезон дождей. Владелец отеля отметил, что трансфер из аэропорта и обратно, проживание, завтрак, безлимитный доступ к компьютерам и на пляж обойдутся для посетителей в 1680 рублей за сутки. Дополнительную скидку получат игроки, которые будут собираться командами.

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Сергей Сурепин
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