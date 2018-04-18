Русские открыли в Таиланде пристанище для геймеров

Также можно по запросу установить любые другие игры. Рассчитан отель на туристов-геймеров, которые планируют отдыхать в Таиланде.

Организатор Gamers Paradise Camp Дмитрий Михайлов признался, что компьютерные игры в отеле особенно востребованы в плохую погоду и сезон дождей. Владелец отеля отметил, что трансфер из аэропорта и обратно, проживание, завтрак, безлимитный доступ к компьютерам и на пляж обойдутся для посетителей в 1680 рублей за сутки. Дополнительную скидку получат игроки, которые будут собираться командами.