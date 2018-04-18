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Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 13:16

"Игра престолов" получила особую премию за достижения в области ТВ-искусств

Обложка сериала:&nbsp;Игра престолов/kinopoisk.ru

Обложка сериала: Игра престолов/kinopoisk.ru

Производственная команда сериала HBO "Игра престолов" получит специальную премию BAFTA.

Съёмочной группе вручат награду за достижения в области телевизионных искусств. От лица всей команды премию получат Ханна Мюррей (Лилли) и Джон Брэдли-Уэст (Сэмвелл Тарли).

Представители премии BAFTA заявили, что награда станет признанием того, как авторам сериала удалось раздвинуть границы создания эпического фэнтези во всех областях. Сейчас авторы сериала снимают восьмой и финальный сезон. Его премьера ожидается в 2019 году.

Напомним, церемония награждения British Academy Television Craft Awards пройдёт 22 апреля 2018 года в Лондоне.

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Сергей Сурепин
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