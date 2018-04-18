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Опубликовано 18 апреля 2018, 17:17

Оркестр из Монако сыграет на Красной площади музыку из "Игры престолов"

В столице России выступать будет оркестр Карабинеров Принца Княжества Монако Альберта II.

Фото &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков

Музыканты исполнят на Красной площади в рамках основной программы фестиваля "Спасская башня" композиции из всемирно известного сериала "Игра престолов". Об этом рассказал руководитель оркестра Оливье Дриан.

В наше выступление на фестивале "Спасская башня" войдёт исполнение музыкальной композиции из "Игры престолов". Мы также готовим для зрителей фестиваля много других сюрпризов. Будет интересно

Оливье Дриан

XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2018" пройдёт на главной площади Москвы. Время проведения — с 24 августа по 2 сентября.

Руководитель оркестра добавил, что принц Монако лично одобрил участие коллектива в фестивале "Спасская башня". Оркестр входит в его личную охрану из 124 человек, 24 из которых — музыканты.

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Сергей Сурепин
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