Оркестр из Монако сыграет на Красной площади музыку из "Игры престолов"
В столице России выступать будет оркестр Карабинеров Принца Княжества Монако Альберта II.
Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков
Музыканты исполнят на Красной площади в рамках основной программы фестиваля "Спасская башня" композиции из всемирно известного сериала "Игра престолов". Об этом рассказал руководитель оркестра Оливье Дриан.
В наше выступление на фестивале "Спасская башня" войдёт исполнение музыкальной композиции из "Игры престолов". Мы также готовим для зрителей фестиваля много других сюрпризов. Будет интересно
Оливье Дриан
XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2018" пройдёт на главной площади Москвы. Время проведения — с 24 августа по 2 сентября.
Руководитель оркестра добавил, что принц Монако лично одобрил участие коллектива в фестивале "Спасская башня". Оркестр входит в его личную охрану из 124 человек, 24 из которых — музыканты.