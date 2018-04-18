Американский сенатор Джон Маккейн станет героем документального сериала
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Политик согласился на съёмки в сериале после того, как ему диагностировали рак мозга.
Американский сенатор от республиканцев Джон Маккейн станет героем нового документального сериала. Проектом занимается телеканал HBO.
81-летний Маккейн — ветеран войны во Вьетнаме. Он пять лет провёл во вьетнамском плену, с 1987 года является сенатором от штата Аризона, в 2008 году претендовал на пост президента США.
Проектом занимается продюсер Питер Кунхардт. Он уверен, что с такой биографией Маккейн достоин интересной экранной истории.
Дата премьеры нового шоу пока не разглашается.