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Опубликовано 18 апреля 2018, 15:26

Звезда "Дэдпула" сыграет злодея в продолжении "Малефисенты" с Анджелиной Джоли

Фото: &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

Сюжет фильма строится вокруг идеи переосмысления образа знаменитой колдуньи из "Спящей красавицы".

Эд Скрейн ("Дэдпул") вошёл в актёрский состав продолжения "Малефисенты". В роли самой Малефисенты и Авроры вновь выступят Анджелина Джоли и Эль Фаннинг соответственно.

Звезда "Дэдпула" сыграет некоего злодея. Авторы фильма пока не раскрывают подробностей его роли.

Над сценарием сиквела работают Джез Баттеруорт ("007: Спектр") и Линда Вулвертон ("Красавица и Чудовище"). У ленты пока нет даты премьеры.

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Сергей Сурепин
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