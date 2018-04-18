Звезда "Дэдпула" сыграет злодея в продолжении "Малефисенты" с Анджелиной Джоли
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Сюжет фильма строится вокруг идеи переосмысления образа знаменитой колдуньи из "Спящей красавицы".
Эд Скрейн ("Дэдпул") вошёл в актёрский состав продолжения "Малефисенты". В роли самой Малефисенты и Авроры вновь выступят Анджелина Джоли и Эль Фаннинг соответственно.
Звезда "Дэдпула" сыграет некоего злодея. Авторы фильма пока не раскрывают подробностей его роли.
Над сценарием сиквела работают Джез Баттеруорт ("007: Спектр") и Линда Вулвертон ("Красавица и Чудовище"). У ленты пока нет даты премьеры.