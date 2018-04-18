Звезда "Дэдпула" сыграет злодея в продолжении "Малефисенты" с Анджелиной Джоли

Сюжет фильма строится вокруг идеи переосмысления образа знаменитой колдуньи из "Спящей красавицы".

Эд Скрейн ("Дэдпул") вошёл в актёрский состав продолжения "Малефисенты". В роли самой Малефисенты и Авроры вновь выступят Анджелина Джоли и Эль Фаннинг соответственно.

Звезда "Дэдпула" сыграет некоего злодея. Авторы фильма пока не раскрывают подробностей его роли.