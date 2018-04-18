На начальника штаба главы армии Ливии совершили покушение

Сам аль-Надхари обвинил в нападении террористические группировки, действующие в Бенгази.

По информации телеканала, начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался неподалёку от конвоя аль-Надхари, проезжавшего мимо. Отмечается, что в результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал.