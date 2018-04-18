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Регион
Опубликовано 18 апреля 2018, 23:16

На начальника штаба главы армии Ливии совершили покушение

Фото: &copy; РИА Новости/Андрей Стенин

Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Сам аль-Надхари обвинил в нападении террористические группировки, действующие в Бенгази.

На начальника штаба командующего национальной армией Ливии генерала Абдельразака аль-Надхари совершено покушение, сообщает "Аль-Джазира".

По информации телеканала, начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался неподалёку от конвоя аль-Надхари, проезжавшего мимо. Отмечается, что в результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал.

Нападение было совершено в Бенгази.

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Артём Андреев
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