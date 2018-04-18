В Чили в возрасте 121 года скончался старейший человек страны. О смерти Селино Вильянуэвы Джарамило в своём "твиттере" написал министр здравоохранения Чили.

Muere don Celino Villanueva, el hombre más viejo de Chile; autoridades dicen que tenía 121 años https://t.co/sI9Cc26WPZ pic.twitter.com/7lokPIYYZ1 — CNN en Español (@CNNEE) 18 апреля 2018 г.

Известно, что 12 апреля мужчина упал с постели. После этого Джарамило был госпитализирован. В больнице его навещала супруга президента Чили Себастьяна Пиньеры Сесилия Морель.