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Регион
Опубликовано 19 апреля 2018, 05:37

Обычное хулиганство. Депутат рассказал о спам-атаке на думские аккаунты

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

По мнению парламентария, в этой ситуации аппарату Госдумы необходимо взаимодействовать с администрациями соцсетей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что совершённые 18 апреля массовые спам-атаки на аккаунты Госдумы в социальных сетях — обычное хулиганство. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в аппарате нижней палаты парламента заявили, что официальные страницы Госдумы в социальный сетях подверглись мощной атаке. В частности, появлялось порядка одной тысячи спам-комментариев в минуту.

— Попытки нарушить работу официальных аккаунтов Государственной думы в социальных сетях являются обычным хулиганством, — сказал Левин.

По словам парламентария, "те, кто этим занимается, пытаются привлечь к себе внимание за счёт нарушения нормального режима взаимодействия граждан с федеральным парламентом и затруднения получения пользователями Интернета информации о работе Думы".

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Андрей Довлатов
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