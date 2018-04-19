Обычное хулиганство. Депутат рассказал о спам-атаке на думские аккаунты
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По мнению парламентария, в этой ситуации аппарату Госдумы необходимо взаимодействовать с администрациями соцсетей.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что совершённые 18 апреля массовые спам-атаки на аккаунты Госдумы в социальных сетях — обычное хулиганство. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в аппарате нижней палаты парламента заявили, что официальные страницы Госдумы в социальный сетях подверглись мощной атаке. В частности, появлялось порядка одной тысячи спам-комментариев в минуту.
— Попытки нарушить работу официальных аккаунтов Государственной думы в социальных сетях являются обычным хулиганством, — сказал Левин.
По словам парламентария, "те, кто этим занимается, пытаются привлечь к себе внимание за счёт нарушения нормального режима взаимодействия граждан с федеральным парламентом и затруднения получения пользователями Интернета информации о работе Думы".