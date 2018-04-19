Обычное хулиганство. Депутат рассказал о спам-атаке на думские аккаунты

По мнению парламентария, в этой ситуации аппарату Госдумы необходимо взаимодействовать с администрациями соцсетей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что совершённые 18 апреля массовые спам-атаки на аккаунты Госдумы в социальных сетях — обычное хулиганство. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в аппарате нижней палаты парламента заявили, что официальные страницы Госдумы в социальный сетях подверглись мощной атаке. В частности, появлялось порядка одной тысячи спам-комментариев в минуту.

— Попытки нарушить работу официальных аккаунтов Государственной думы в социальных сетях являются обычным хулиганством, — сказал Левин.