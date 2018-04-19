Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2018, 08:16

Оскароносный режиссёр подделал видеообращение Барака Обамы с помощью нейросети

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/BuzzFeedVideo

Фото: © кадр из видео YouTube/BuzzFeedVideo

Американский режиссёр Джордан Пил, снявший триллер "Прочь", создал видео с цифровой копией бывшего президента США.

Ролик был создан с помощью предыдущих интервью Обамы. Также режиссёр для этого использовал нейросети.

В видео Пил и ненастоящий Обама предостерегают, что настало опасное время, когда необходимо быть более бдительным и не верить всему, что видишь в Интернете. Доверять при этом стоит исключительно проверенным и верифицированным источникам новостей.

В конце видео цифровая копия Барака Обамы говорит: "Спасибо и всегда оставайтесь начеку".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Оскар
  • Барак Обама
  • США
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar