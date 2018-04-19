Оскароносный режиссёр подделал видеообращение Барака Обамы с помощью нейросети

Ролик был создан с помощью предыдущих интервью Обамы. Также режиссёр для этого использовал нейросети.

В видео Пил и ненастоящий Обама предостерегают, что настало опасное время, когда необходимо быть более бдительным и не верить всему, что видишь в Интернете. Доверять при этом стоит исключительно проверенным и верифицированным источникам новостей.