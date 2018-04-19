Netflix рассказал о своих будущих проектах
Кадр сериала "Маньяк"/ © Кинопоиск
Компания поделилась планами, назвала даты выходов многих сериалов и опубликовала трейлеры.
Компания Netflix на мероприятии See What's Next в Риме поделилась подробностями о своих проектах. Сейчас они находятся в производстве.
Один из самых перспективных проектов — сериал "Маньяк". Это чёрная комедия от режиссёра первого сезона "Настоящего детектива" Кэри Фукунаги. В шоу снимутся Эмма Стоун и Джона Хилл.
Также Netflix занимается вторым сезоном сериала "Блеск". Это комедия о женщинах-рестлерах в 80-х. Новый сезон выйдет 29 июня.
Вместе с этим стало известно, что сериал по "Ведьмаку" полностью снимут в Европе. Съёмки запланированы на конец 2018 — начало 2019 года. Выход состоится не раньше 2020 года.