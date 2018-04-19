Netflix рассказал о своих будущих проектах

Компания поделилась планами, назвала даты выходов многих сериалов и опубликовала трейлеры.

Компания Netflix на мероприятии See What's Next в Риме поделилась подробностями о своих проектах. Сейчас они находятся в производстве.

Один из самых перспективных проектов — сериал "Маньяк". Это чёрная комедия от режиссёра первого сезона "Настоящего детектива" Кэри Фукунаги. В шоу снимутся Эмма Стоун и Джона Хилл.

Также Netflix занимается вторым сезоном сериала "Блеск". Это комедия о женщинах-рестлерах в 80-х. Новый сезон выйдет 29 июня.