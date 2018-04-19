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Регион
Опубликовано 19 апреля 2018, 09:17

Российская журналистка создала бесплатный онлайн-курс английского для геймеров

По словам Мирославы Валькевич, создать подобный проект было её давней мечтой и идеей.

Бывшая ведущая Game Show и журналистка Мирослава Валькевич запустила бесплатный онлайн-курс. Теперь геймеры могут изучать британский английский.

Курс "Английский для геймеров", который поможет игрокам онлайн-игр правильно складывать слова в предложения. Он подходит для всех, кто учит или учил когда-то язык в университете или школе, но до сих пор не умеет этого делать

Мирослава Валькевич

Курс бесплатный и доступен на платформе Memrise. Он создан для тренировки памяти.

Новый сервис функционирует таким образом, чтобы слова и предложения откладывались в долговременной памяти. Изначально пользователю объясняют определённые понятия и способы сказать что-то. После этого необходимо проходить мини-игры, в которых пользователи будут составлять предложения.

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Сергей Сурепин
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