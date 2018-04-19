Российская журналистка создала бесплатный онлайн-курс английского для геймеров
По словам Мирославы Валькевич, создать подобный проект было её давней мечтой и идеей.
Бывшая ведущая Game Show и журналистка Мирослава Валькевич запустила бесплатный онлайн-курс. Теперь геймеры могут изучать британский английский.
Курс "Английский для геймеров", который поможет игрокам онлайн-игр правильно складывать слова в предложения. Он подходит для всех, кто учит или учил когда-то язык в университете или школе, но до сих пор не умеет этого делать
Мирослава Валькевич
Курс бесплатный и доступен на платформе Memrise. Он создан для тренировки памяти.
Новый сервис функционирует таким образом, чтобы слова и предложения откладывались в долговременной памяти. Изначально пользователю объясняют определённые понятия и способы сказать что-то. После этого необходимо проходить мини-игры, в которых пользователи будут составлять предложения.