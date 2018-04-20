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Опубликовано 20 апреля 2018, 07:25

Белла Хадид проверила воображение фанатов, выложив фото в прозрачной ленте

21-летняя модель Белла Хадид выложила в "Инстаграм" очередную порцию откровенных снимков. Девушка предстала в образе "деловой леди", но вместо рубашки примерила прозрачную ленту.

Первый снимок Белла подписала лаконично — "Нужно бежать"

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Десять баллов, если вы можете поймать меня

Белла Хадид

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Несмотря на низкое качество фотографий, поклонники модели не поскупились на лайки и комментарии — похоже, у них отлично развито воображение.

Камера не фокусируется на красивых женщинах

vale_qui25

Отметим, что на снимке в завершённом наряде Белла Хадид выглядит куда менее провокационно. Впрочем, он и собрал всего 300 тысяч лайков, тогда как размытое, но откровенное фото набрало больше 700 тысяч.

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

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Татьяна Кондратьева
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