Белла Хадид проверила воображение фанатов, выложив фото в прозрачной ленте
21-летняя модель Белла Хадид выложила в "Инстаграм" очередную порцию откровенных снимков. Девушка предстала в образе "деловой леди", но вместо рубашки примерила прозрачную ленту.
Первый снимок Белла подписала лаконично — "Нужно бежать"
Фото: instagram.com/bellahadid
Десять баллов, если вы можете поймать меня
Фото: instagram.com/bellahadid
Несмотря на низкое качество фотографий, поклонники модели не поскупились на лайки и комментарии — похоже, у них отлично развито воображение.
Камера не фокусируется на красивых женщинах
Отметим, что на снимке в завершённом наряде Белла Хадид выглядит куда менее провокационно. Впрочем, он и собрал всего 300 тысяч лайков, тогда как размытое, но откровенное фото набрало больше 700 тысяч.
Фото: instagram.com/bellahadid