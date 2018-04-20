Белла Хадид проверила воображение фанатов, выложив фото в прозрачной ленте

Несмотря на низкое качество фотографий, поклонники модели не поскупились на лайки и комментарии — похоже, у них отлично развито воображение.

Отметим, что на снимке в завершённом наряде Белла Хадид выглядит куда менее провокационно. Впрочем, он и собрал всего 300 тысяч лайков, тогда как размытое, но откровенное фото набрало больше 700 тысяч.