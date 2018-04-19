Оскароносный режиссёр снимет фильм для Netflix

Новым проектом для популярного сервиса будет заниматься культовый режиссёр Мартин Скорсезе.

Оскароносный режиссёр Мартин Скорсезе станет режиссёром документального фильма стримингового сервиса Netflix. Фильм сниматься будет по мотивам комедийного шоу SCTV (Second City Television). Оно было популярным в 80-е.

Впервые шоу вышло в Канаде в 1976 году и длилось шесть сезонов. В шоу, похожем на Saturday Night Live, снялось множество легендарных комиков.