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Регион
Опубликовано 19 апреля 2018, 11:10

Оскароносный режиссёр снимет фильм для Netflix

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Новым проектом для популярного сервиса будет заниматься культовый режиссёр Мартин Скорсезе.

Оскароносный режиссёр Мартин Скорсезе станет режиссёром документального фильма стримингового сервиса Netflix. Фильм сниматься будет по мотивам комедийного шоу SCTV (Second City Television). Оно было популярным в 80-е.

Впервые шоу вышло в Канаде в 1976 году и длилось шесть сезонов. В шоу, похожем на Saturday Night Live, снялось множество легендарных комиков.

В работе Скорсезе появятся звёзды шоу Джо Флэйерти, Юджин Леви, Андреа Мартин, Кэтрин О’Хара, Мартин Шорт и Дейв Томас. У фильма пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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