Российский косплей "Игры престолов" покорил Интернет
В роли воинственной Сансы Старк выступила девушка из Ростова-на-Дону Эрика Соловей.
В Сети появился новый косплей от российской модели. В этот раз девушка примерила на себя образ Сансы Старк, одного из персонажей популярного сериала "Игра престолов".
Образ героини повторила ростовчанка Эрика Соловей. Девушка регулярно делает косплеи на различных персонажей сериалов и видеоигр.
Напомним, сейчас ведётся работа над финальным сезоном сериала. Точной даты выхода до сих пор нет.