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Регион
Опубликовано 19 апреля 2018, 11:31

Российский косплей "Игры престолов" покорил Интернет

Фото: &copy;vk.com/erikasolovey

Фото: ©vk.com/erikasolovey

В роли воинственной Сансы Старк выступила девушка из Ростова-на-Дону Эрика Соловей.

В Сети появился новый косплей от российской модели. В этот раз девушка примерила на себя образ Сансы Старк, одного из персонажей популярного сериала "Игра престолов".

Фото: ©vk.com/erikasolovey

Фото: ©vk.com/erikasolovey

Образ героини повторила ростовчанка Эрика Соловей. Девушка регулярно делает косплеи на различных персонажей сериалов и видеоигр.

Фото: ©vk.com/erikasolovey

Фото: ©vk.com/erikasolovey

Напомним, сейчас ведётся работа над финальным сезоном сериала. Точной даты выхода до сих пор нет.

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Сергей Сурепин
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