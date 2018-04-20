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Опубликовано 20 апреля 2018, 11:11

Звезда "Игры престолов" пообещала неожиданную концовку популярного сериала

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Джо Демпси решил подлить масла в огонь слухов вокруг заключительной части культового шоу.

Актёр заявил, что на месте поклонников "Игры престолов" не особо доверял бы всем тем теориям, которые распространяются по сети с каждой новой порцией фотографий со съёмочной площадки. Актёр считает, что шоураннеры сериала не обращают особого внимания на теории и спекуляции.

Думаю, это было бы разочарованием для всех — если бы какая-нибудь особо популярная теория насчёт концовки в итоге оказалась правдой. Нашу концовку, мне кажется, большинство вообще не ожидает — и, если поразмыслить, она очень, очень понравится фанатам

Джо Демпси

Не так давно Лиам Каннингэм, исполнитель роли Давоса Сиворта, рассказал, что финал "Игры престолов" будет и светлым, и грустным одновременно.

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Сергей Сурепин
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