Звезда "Игры престолов" пообещала неожиданную концовку популярного сериала

Думаю, это было бы разочарованием для всех — если бы какая-нибудь особо популярная теория насчёт концовки в итоге оказалась правдой. Нашу концовку, мне кажется, большинство вообще не ожидает — и, если поразмыслить, она очень, очень понравится фанатам